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Ankara'da doğal yaşam

Ankara'da doğal yaşam
Ankara'nın Ayaş ilçesinde yer alan doğal güzellikler, görenlerin ilgisini çekiyor. Çobanlar, hayvanlarını Asartepe Barajı'nda otlatıyor.
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