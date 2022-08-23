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Ankara'da doğal yaşam
Ankara'da doğal yaşam
Ankara'nın Ayaş ilçesinde yer alan doğal güzellikler, görenlerin ilgisini çekiyor. Çobanlar, hayvanlarını Asartepe Barajı'nda otlatıyor.
23 Ağustos 2022 Salı 10:56
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.