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Ankara'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Ankara'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerinin dron destekli düzenlediği operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip çalışmalarında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli belirlendi. Ekipler, belirlenen 10 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı dron destekli operasyonda 8 kişi yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda, 810,85 gram eroin, 103,72 gram metamfetamin, 253 gram skunk, 9 lyrica hap, 1 suboxone isimli sentetik ecza, uyuşturucu maddelerin tartımı ve satışına hazır hale getirilmesinde kullanılan 3 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 11 bin 960 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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