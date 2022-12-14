Ankara’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Başkentte Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde sahte alkollü içki ve kaçakçılığa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere yönelik 6 ay teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Ülkeye kaçak yollardan sokulduğu belirlenen metil, etil ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ile merdiven altı diye tabir edilen yerlerde alkollü içki imalatı yapıldığı belirlendi. Bu şekilde imalatı yapılan içkilerin pet şişelere doldurularak eğlence mekanlarına satıldığı tespit edildi.

Aramalarda 637 litre etil alkol, 198 şişe sahte alkollü içki, alkollü içki yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi. 8 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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