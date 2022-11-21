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Ankara’da EGO’dan elektrikli bisiklet kiralama projesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO, 5 milyon avro bütçe ile elektrikli bisiklet kiralama projesini hayata geçiriyor. Proje ile vatandaşların kiralayabileceği ve istasyonlu/istasyonsuz hizmet verecek 408 elektrikli bisiklet alınacak.
Ankara’da EGO’dan elektrikli bisiklet kiralama projesi

Başkent’te Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO, elektrikli bisiklet kiralama projesini hayata geçiriyor. 
Proje ile çevreci ve sürdürülebilir ulaşımda önemli bir adım atılmış olacağı kaydediliyor. 

Ankara’da bir otelde elektrikli bisiklet kiralama projesinin tanıtımı yapıldı. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş tanıtım programında yaptığı konuşmada, projeyle kentsel ulaşım planının hazırlanacağını ve Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi'nin hayata geçirileceğini açıkladı. 

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nın amacının özellikle daha temiz, daha çevreci, erişilebilir ve ekonomik hareketliliği sağlayarak, şehirlerde yaşanabilirliğe katkıda bulunmak olduğunu belirten EGO Müdürü Alkaş, "Proje kapsamında hedefimiz 2040 yılına kadar uzanan bir vizyonla, stratejik bir planın oluşturulması ve oluşturulacak 20 yıllık planlamayla Ankaramıza yaşanabilir ve kaliteli bir gelecek sunmaktır" dedi. 

MALİYETİ 5 MİLYON AVRO

Nihat Alkaş, maliyeti yaklaşık 5 milyon avro olan projenin süresinin 24 ayı kapsadığını ifade ederek, maliyetin yüzde 85'inin Avrupa Birliği fonlarından, yüzde 15'inin eş finansman kuruluşları tarafından karşılanacağını kaydetti. 

PROJE İLE 408 ELEKTRİKLİ BİSİKLET ALINACAK

Edinilen bilgilere göre, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca koordinasyonu sağlanan proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi kapsamında, vatandaşların kiralayabileceği ve istasyonlu/istasyonsuz olarak hizmet verecek 408 elektrikli bisiklet, 34 şarj ve park istasyonu, EGO otobüsleri için 480 bisiklet taşıma aparatı, metro istasyonlarının merdivenleri için 1290 metre bisiklet rampaları, saha operasyonları için 2 bisiklet taşıma aracı ve bisiklet kullanımını ölçmek amacıyla 8 bisiklet sayacı alınacak...
 

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