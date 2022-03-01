Ankara'da ekmeğe zam geldi

Başkent Halk Ekmek Fabrikası ekmeğe 75 kuruş zam yaptı. Yeni zamla birlikte 250 gramlık normal ekmek fiyatı 1,25 TL’den 2 TL’ye yükseldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni fiyatla birlikte kârsız satış yapacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. 1.25 TL’den satışı yapılan 250 gramlık ekmeğe zam yapma kararı aldı. Bugün itibariyle uygulanacak zam kararı sonrası ekmek fiyatı 2 liraya yükseldi. Yapılan açıklamada zamma sebebin artan maliyetler olduğu belirtilerek ekmeğin kâr elde etmeksizin satışa sunulacağı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl fabrikadaki stok unun bitimine kadar zam yapmama kararı almıştı.

ZAM NEDENİ; “MALİYET ARTIŞI”

Ankara Halk Ekmek Fabrikası bugün itibariyle 250 gramlık ekmeğe 75 kuruş zam yaptı. Her gün yaklaşık bir milyon adet üretilen halk ekmek fiyatı yeni zamla birlikte 2 lira oldu. Fabrikadan yapılan açıklamada giderlerde yaşanan artışlara dikkat çekilerek, ekmeğin kâr elde etmeksizin maliyetine satılacağı belirtildi.

ZARARINA SATIŞ YAPILIYORDU

Halk ekmek tarafından yapılan açıklamada maliyetlerin sürekli olarak arttığı ve buna rağmen şimdiye kadar zam yapılmadığına işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı, “Maliyetlerin sürekli olarak artmasına rağmen uzun süredir fiyat artışı yapılmamış, ekonomik koşulların olumsuz etkilediği vatandaşlarımızın bir nebzede yanında olabilmek adına yaklaşık bir yıldır zararına satışlar sürdürülmüştür.”

KÂRSIZ SATILACAK

“Gelinen son noktada, un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerde ara vermeksizin yaşanan artışlar çok yüksek seviyeye ulaşmış ve fiyat artışını zorunlu kılmıştır. Yeni uygulama Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı uygulanacaktır.”

FIRINCILAR ODASI DA ZAM İSTEDİ

Ankara’da 200 gramlık fırın ekmeği bakkallarda ve marketlerde 2,25 TL’den satılıyor. Ankara Fırıncılar Odası da geçtiğimiz günlerde Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği’ne resmi başvuru yaparak ekmek fiyatının 3,25 TL olması talebinde bulunmuştu.

DİĞER İLLERDE EKMEK FİYATLARI NE KADAR? EN UCUZ EKMEK HANGİ İLDE?

Yeni zamla birlikte İstanbul’dan sonra Ankara’da da 250 gramlık normal ekmek 2 lira oldu. Dört Büyükşehirde halk ekmeğin en ucuz olduğu şehir ise Bursa oldu. Bursa’da 400 gram halk ekmeğin fiyatı 2,75 liradan satılıyor. İzmir’de ise 210 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan alıcı buluyor. Türkiye’nin bazı illerinde ise halk ekmek fiyatları şöyle:

MERSİN’DE 1 TL

Adana’da 200 gram halk ekmek 2,25 TL, Konya 200 gram halk ekmek 2,50 TL, Antalya’da 210 gram halk ekmek 2,25, Kocaeli’nde 250 gram halk ekmek 2,25 TL’den satılıyor. Mersin’de halk ekmek 1 TL’den atışa sunulurken, Kayseri’de 200 gram halk ekmek 2 TL, Samsun’da 200 gram halk ekmek 2,5 TL, Balıkesir 300 gram halk ekmek 2,5 TL’den satılıyor.

BAZI İLLERDE HALK EKMEK YOK

Gaziantep, Manisa, Yozgat ve Şanlıurfa’da ise halk ekmek fabrikası bulunmazken, Eskişehir’de 200 gram halk ekmek 1,60 TL, Çorum’da 200 gram halk ekmek 1,25 TL, Kırşehir 200 gram halk ekmek 2,25 TL, Kırıkkale’de 200 gram halk ekmek 2,25 TL, Bolu’da 210 gram halk ekmek 1,5 TL’den satışa sunuluyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA