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Ankara'da Emre Aydın rüzgarı esti

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Haftası kutlama etkinliklerinde, binlerce kişi Emre Aydın şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.
Ankara'da Emre Aydın rüzgarı esti

Zafer Haftası Altındağ'da coşkuyla kutlanıyor. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Emre Aydın konseri on binlerce Ankaralıyı bir araya getirdi. Sevilen sanatçı, şarkılarını on binlerce kişi ile birlikte söyledi. Ankaralılar Emre Aydın'ın sevilen şarkıları eşliğinde Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı.

“Büyük zaferler büyük coşkuyla kutlanır”

Ankaralıların konser coşkusuna ortak olan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Ağustos ayının son haftası büyük zaferlerle dolu bir hafta. 26 Ağustos, Büyük Taarruz'un başladığı tarih. Bu sene, bu şanlı zaferin 100'üncü yılını kutluyoruz. 1071 yılında, Sultan Alparslan komutasında gerçekleşen, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi de bu haftada kazanıldı. 30 Ağustos tarihi ise Gazi Mustafa Kemal komutasındaki şanlı ordumuzun büyük zaferini dünyaya ilan ettiği yıldır. Milletimizin varoluş iradesini kıracak hiçbir güç olmadığının tüm dünyaya gösterildiği 30 Ağustos Zaferi'nin de, bu yıl 100'üncü yıldönümünü kutluyoruz. Bu kadar önemli zaferlerle dolu bir hafta, zaferlerimize yakışır şekilde, büyük bir coşkuyla kutlansın istedik. Coşkumuza ortak olan herkese çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Balcı, “Bu vesileyle bu topraklar için canını ortaya koymuş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz” diye konuştu. 

 

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