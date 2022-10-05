Ankara'da Erdoğan - Bahçeli görüşmesi

Ankara siyasetinde bugün hareketli bir bugün yaşanıyor.
Bu kapsamda sürpriz bir zirve gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da bir araya geldi.
Erdoğan, Bahçeli'yi Beytepe Mahallesi'ndeki konutunda ziyaret etti.
Programda olmayan bu sürpriz görüşme saat 16.00'da başladı.
Görüşme 1 saat sürdü
Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, makam otomobiline kadar eşlik ederek uğurladı.
Yeni Anayasa konusu görüşmenin en önemli konusu
Sürpriz görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışına cevap vermesinden hemen sonra gerçekleşmesi bakımından dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı, partisinin grup toplantısında söz konusu CHP girişimini anayasal düzleme çıkarma teklifinde bulunmuş ve çağrı yapmıştı.
Bu kapsamda görüşmede, yeni Anayasa çağrısı konusu tüm yönleri ile ele alındı.
Yaklaşan seçimler
Anayasa dışında yaklaşan seçim de gündemdeydi. İki lider, yürürlüğe giren yeni seçim yasası kapsamında ittifakın seçim gündemine ilişkin atacağı adımları ele aldı.
Ekonomi gündemi ve dış politika
Diğer yandan son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler, bu kapsamda atılacak adımlar, dış politikadaki gelişmeler ve bu alanda uygulanacak stratejiler de masaya yatırıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.