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Ankara'da Erdoğan - Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede başta Anayasa konusu olmak üzere birçok gündem maddesi ele alındı.
Ankara'da Erdoğan - Bahçeli görüşmesi

Ankara siyasetinde bugün hareketli bir bugün yaşanıyor.

Bu kapsamda sürpriz bir zirve gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da bir araya geldi.

Erdoğan, Bahçeli'yi Beytepe Mahallesi'ndeki konutunda ziyaret etti.

Programda olmayan bu sürpriz görüşme saat 16.00'da başladı.


Görüşme 1 saat sürdü

Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, makam otomobiline kadar eşlik ederek uğurladı.


Yeni Anayasa konusu görüşmenin en önemli konusu

Sürpriz görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışına cevap vermesinden hemen sonra gerçekleşmesi bakımından dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, partisinin grup toplantısında söz konusu CHP girişimini anayasal düzleme çıkarma teklifinde bulunmuş ve çağrı yapmıştı.

Bu kapsamda görüşmede, yeni Anayasa çağrısı konusu tüm yönleri ile ele alındı.


Yaklaşan seçimler

Anayasa dışında yaklaşan seçim de gündemdeydi. İki lider, yürürlüğe giren yeni seçim yasası kapsamında ittifakın seçim gündemine ilişkin atacağı adımları ele  aldı.
Ekonomi gündemi ve dış politika

Diğer yandan son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler, bu kapsamda atılacak adımlar, dış politikadaki gelişmeler ve bu alanda uygulanacak stratejiler de masaya yatırıldı.

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