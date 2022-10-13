Ankara'da eşzamanlı DEAŞ operasyonu: 14 şahıs yakalandı

Ankara'da çatışma bölgelerindeki DEAŞ'lılarla irtibatlı 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 14 şahıs yakalandı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 15 zanlıdan 14'ü gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan yabancı uyruklu 15 kişi tespit edildi.

FİRARİ ZANLI ARANIYOR

Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 14'ü yakalandı.

Firari bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.