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Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler için Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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