Ankara’da FETÖ/PDY’nin esnafa yönelik soruşturmasında 14 gözaltı kararı

Ankara’da Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun FETÖ/PYD'nin esnaf, sivil yapılanmasına yönelik soruşturmasında 14 şüpheli için gözaltı kararı alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PYD'nin sivil yapılanma ve esnafa yönelik soruşturma yürütüldü. Örgütte çeşitli düzeylerde görev sorumluluğu alan, gizli haberleşme aracı ByLock'u kullandığı tespit edilen14 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.
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