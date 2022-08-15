  • BIST 2.857,18
  • Altın 1026.956
  • Dolar 17.9545
  • Euro 18.2396
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 22 °C
»

Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti

ANKARA'da, etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devildi, yollar göle döndü.
Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Başkent'te kısa süre süre etkili olan fırtına ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çankaya ilçesi başta olmak üzere kent merkezinde birçok yerde su baskınları yaşandı, çatılar uçtu, ağaç devrildi. Göle dönen Dumlupınar Bulvarı'nda araçlar güçlükle ilerledi. Bahçelievler Mahallesi 65'inci Sokak'ta kaldırımda bulunan bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi. 

ADLİYENİN TAVANI ÇÖKTÜ

Ankara Adliyesi'nde zemin katta yer alan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ile Çocuk Suçları Cumhuriyet Savcılığı'nın olduğu büronun şiddetli rüzgarda tavanı çöktü. İçerdekiler panikle odayı boşalttı. Yaralının olmadığı kazadan sonra adliye personeli odaya giriş ve çıkışları kapattı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün kentimiz genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı tüm birimlerimiz teyakkuzda. Muhtemel risklere karşı dikkatli olmanızı önemle hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anadolu Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:02
  • Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi yarın başlayacak15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:57
  • TMO fındık alımlarına 22 Ağustos'ta başlayacak15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:45
  • PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:43
  • Savunma Sanayii Başkanlığı 97 sözleşmeli personel alacak15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:41
  • İçişleri Bakanlığı 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yaptı15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:38
  • Milli Savuma Bakanlığı heyeti ABD'ye gitti15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:35
  • İstanbul'da kuvvetli yağış15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:31
  • Emniyet ve Jandarma'dan Huzurlu Sokaklar Uygulaması15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:55
  • Çalışmalar Devam Ediyor15 Ağustos 2022 Pazartesi 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti