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Ankara'da geyik maden ocağına girdi

Ankara'da geyik maden ocağına girdi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir geyik, kömür madeni ocağına girdi. Madene inen geyik, maden çalışanları tarafından görüntülendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, bir geyik maden ocağına indi. Kömür madeni ocağına inen geyik, madencilerin cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Maden ocağına hızla giren geyiğin aynı hızla gözden kaybolduğu görüldü. Maden ocağı işçilerinde kısa süreli panik yaşandı.

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