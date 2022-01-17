Ankara'da geyik maden ocağına girdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir geyik, kömür madeni ocağına girdi. Madene inen geyik, maden çalışanları tarafından görüntülendi.
17 Ocak 2022 Pazartesi 09:24
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, bir geyik maden ocağına indi. Kömür madeni ocağına inen geyik, madencilerin cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Maden ocağına hızla giren geyiğin aynı hızla gözden kaybolduğu görüldü. Maden ocağı işçilerinde kısa süreli panik yaşandı.
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