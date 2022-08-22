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Ankara'da gözaltına alınan uyuşturucu zanlılarından 39'u tutuklandı

Ankara'da tehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Emniyet güçlerince geçtiğimiz hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 260 zanlıdan 39'u mahkemece tutuklandı.
Ankara'da gözaltına alınan uyuşturucu zanlılarından 39'u tutuklandı

Başkent Ankara'da tehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Emniyet güçlerince geçtiğimiz hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 260 zanlıdan 39'u mahkemece tutuklandı.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 260 zanlıdan 39'u tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 15-21 Ağustos'ta düzenlediği operasyonlarda, 12 kilo 600 gram esrar, 3 kilo 300 gram eroin, 2 kilo 700 gram skunk, 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram kokain ve 3 bin 190 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 260 zanlıdan 39'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

 

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