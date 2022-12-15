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Ankara’da güvenlik görevlisi PTT şube müdürüne 4 el ateş etti

Ankara Polatlı’da PTT şubesinde çalışan güvenlik görevlisi, şube müdürünü silahla vurdu. Olay sonrası şube müdürü ağır yaralandı.
Ankara’da güvenlik görevlisi PTT şube müdürüne 4 el ateş etti

Ankara Polatlı’da PTT şubesinde güvenlik görevlisi, PTT şube müdürünü silahla vurarak ağır yaraladı. Yaşanan olayda 1 kişi daha yaralandı. 

Olay, saat 11.00 sıralarında Ankara Polatlı’da Atatürk Caddesi üzerindeki PTT şubesinde yaşandı. Aktarılan bilgiye göre, PTT şubesinde güvenlik görevlisi olan Hurşit S., postanenin şefi Mehmet K. ile tartışma yaşadı. Yaşanılan tartışmanın büyümesiyle birlikte güvenlik Hurşit Ş. silahına davrandı. Ardından güvenlik görevlisi, postane şefine 4 el ateş etti. Mehmet K.'nın ağır yaralandığı olayda ayrıca 1 kişi daha yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

gazeteilksayfa.com

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