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Ankara'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Ankara'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Ankara- Bolu yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Ankara yönüne giden plakası belirsiz hafif ticari araç, karşı yolda giden 06 CFS 464 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma etkisiyle iki aracın sürücüsü de yaralanırken 06 CFS 464 plakalı otomobilin kadın sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu ağır yaralanan kadın, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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