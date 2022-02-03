Ankara’da icradan satılık 12 bin şirket hissesi

Başkent’te 12 bin adet şirket hissesi icra yoluyla satılıyor. Satış işlemi Ankara 4. İcra Dairesi tarafından yapılıyor. İcradan satılık şirket hisselerinin muhammen bedeli 1 milyon 117 bin 67 TL olarak ilan edildi.