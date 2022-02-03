Ankara’da icradan satılık 12 bin şirket hissesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te 12 bin adet şirket hissesi icra yoluyla satılıyor.
Satış işlemi Ankara 4. İcra Dairesi tarafından yapılıyor.
İcradan satılık şirket hisselerinin muhammen bedeli 1 milyon 117 bin 67 TL olarak ilan edildi.
İcradan satılık hisseler Benlioğlu Petrol Ltd.Şti.’nden Ertuğ Benlioğlu’na ait.
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