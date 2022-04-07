Ankara’da icradan satılık taksi plakası

Ankara’da 06 T 4444 plakalı ticari hat sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor. Ankara’da icradan satılık taksi plakasının muhammen değeri 2.2 milyon Türk Lirası olarak açıklandı. Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.