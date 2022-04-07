Ankara’da icradan satılık taksi plakası

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da 06 T 4444 plakalı ticari hat sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor.
Ankara’da icradan satılık taksi plakasının muhammen değeri 2.2 milyon Türk Lirası olarak açıklandı.
Plakanın takılı olduğu araç satışa konu değil, sadece plakası satılıyor.
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
İcradan satılık taksi plakası ve ilanın detayları için TIKLAYIN.
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