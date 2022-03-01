Ankara’da İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog’un gelişi protesto edildi

Filistin Milleti ile Dayanışma İnisiyatifi tarafından Ankara Ulus’ta Siyonist İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye’ye davet edilmesine karşı protesto gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen protesto ile hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a yapılan davetten vazgeçilmesi için çağrıda bulunulurken, Herzog’un gelişinin Türkiye’deki Müslümanlar için bir utanç kaynağı olduğu ifade edildi.

Filistin Milleti ile Dayanışma İnisiyatifi tarafından Ankara Ulus’ta gerçekleştirilen protestoda İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye’ye gelmesine karşı çıkılırken, Filistin Milleti ile Dayanışma İnisiyatifi adına konuşma gerçekleştiren Mavi Marmara gazisi Zeki Kanat, Herzog’un Türkiye’ye gelişinin tarihe bir kara leke olarak sürüleceğinin altını çizerek, Herzog’un Türkiye’ye yapacağı ziyaretten vazgeçilmesi için çağrıda bulundu.

TÜRKİYE’NİN VE COĞRAFYASININ EN TEMEL SORUNU BOP’TUR

Önceki İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez’in Türkiye’ye gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşma gerçekleştirdiğini hatırlatan Kanat, “Yıllar önce Şimon Perez’in Millet Meclisi’mizde yaptığı konuşmanın hâlâ sızısı yüreklerimizde iken, Isaac Herzog’un Türkiye’ye nasıl bir teklif veya tehditle geleceği ise bizleri endişelendirmektedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın en temel sorununun, Büyük Ortadoğu Projesi adı altında yürütülen Büyük İsrail Projesi olduğu bir gerçektir” dedi.

BUGÜN NE DEĞİŞTİ DE HERZOG DAVET EDİLDİ?

İsrail tarafından Mescid-i Aksa’ya her gün saldırılar gerçekleştirildiğini ifade eden Kanat, saldırıların sonucunda Müslüman yurdunun her gün kan ağladığını ifade ederek, “Tüm bu gelişmeleri görmezden gelen İslam ülkelerinin liderleri de birer birer Siyonist İsrail ile normalleşme adımları atıyor. Daha geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlikleri’ni Siyonist İsrail ile normalleşme anlaşması yaptığı için eleştiren ve büyükelçimizi o ülkeden çekme tehdidinde bulunan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bugün ne değişti de Siyonist Herzog’u Türkiye’ye davet etti?” ifadelerini kullandı.

“YANLIŞTAN GERİ DÖNÜLMELİ”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail ile ilişkileri kesmesi gerektiğini ifade eden Kanat, “Katil Herzog’un Türkiye’ye davet edilmesi milletimizi derinden yaralamıştır. Bu davet, Filistin davasına ihanet anlamına gelir. İsrail ile örtünen çıplak kalır. Siyonistlerle işbirliği yapanlar zillete düçar olur. Tarih, bunun en güzel şahididir. Biz katil Cumhurbaşkanı Herzog’u şehit kanlarıyla sulanan ülkemiz topraklarında görmek istemiyoruz. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli ve bu davet iptal edilmelidir” dedi.

“FİLİSTİN’DEN ÇALINAN GAZIN AVRUPA’YA SATIŞINDA ARACILIK EDİLMEMELİ”

Müslüman ülkelerin liderleri tarafından İsrail ile normalleşme konusunda yarıştığına dikkat çeken Kanat, İslam ülkelerinin normalleşmek yerine tepki göstermesi gerektiğinin de altını çizerek, “Müslüman liderlerin teröristlere tepki vermesi gereken yerde işbirliği için yarıştığını üzülerek görmekteyiz. Türkiye’miz hiçbir konuda şu anda Siyonist İsrail’e muhtaç değildir. Ayrıca korsan İsrail’in Filistinli kardeşlerimizden çaldığı doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya satmak istemesi, milletimiz açısından kabul edilemez bir tekliftir. Hükümet, hırsız İsrail’in Filistinli kardeşlerimizden çaldığı doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya satmasına aracılık etmemelidir. Milletimiz böyle bir anlaşmayı kabul etmiyor” diye konuştu.

“ANLAŞMA SADECE TERÖRÜ MEŞRULAŞTIRIR”

* Türkiye’nin İsrail ile normalleşmesinin Filistin’e işgal ve katliamdan başka bir şey getirmeyeceğini vurgulayan Kanat, İsrail’in isteklerinin kabul edilmemesi için çağrıda bulundu. Kanat, “Terörist İsrail ayrıca hükümetten, başta HAMAS olmak üzere Filistinli direniş gruplarının Türkiye’deki faaliyetlerinin kısıtlanmasını istemektedir. Türkiye, rahmetli Erbakan Hocamızın her zaman vurguladığı gibi, Siyonizm’le mücadele ufkunu ve şuurunu kazanmalı ve korumalıdır. Türkiye’nin tükenmekte olan Siyonist İsrail ile normalleşmeye ihtiyacı yoktur. Terör devleti ile yapılacak bir anlaşmada kazan-kazan esası kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir anlaşmanın amacı terörü meşrulaştırmaktır” dedi.