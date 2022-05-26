  • BIST 2.429,37
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3922
  • Euro 17.5604
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 24 °C
»

Ankara'da jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 223 kişiyi yakaladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 18-24 Mayıs'ta yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 223 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 223 kişiyi yakaladı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 18-24 Mayıs tarihleri arasında çalışma başlattı.

Bu kapsamda jandarma asayiş timlerince yol kontrol noktalarında icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 223 kişi yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Son bir haftada 14 hırsızlık zanlısı yakalandı
17-24 Mayıs'ta yakalanan 14 hırsızlık şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çankaya, Akyurt, Çubuk, Etimesgut ve Mamak ilçelerinde son bir haftadaki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 14 hırsızlık olayının şüphelisi 14 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 4'ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeğenini av tüfeğiyle yaralayıp, kaçan şüpheli yakalandı25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:33
  • 'Uyuşturucudan ölümlerin yüzde 54'ü metamfetamin kaynaklı'25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:32
  • Van'da 42 kilo eroin ele geçirildi: 1 gözaltı24 Mayıs 2022 Salı 22:23
  • 1 çocuk annesi eski arkadaşını öldürüp, intihar etti24 Mayıs 2022 Salı 21:21
  • Yasadışı bahis sitesine operasyon; 24 gözaltı24 Mayıs 2022 Salı 19:55
  • Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 54 kişi yakalandı24 Mayıs 2022 Salı 18:11
  • Gaziantep'te 'tefeci' operasyonu: 8 gözaltı24 Mayıs 2022 Salı 17:16
  • Tekirdağ ve İstanbul'da fuhuş operasyonu: 20 gözaltı24 Mayıs 2022 Salı 16:18
  • Motosiklet sürücüsünü vuran 2 şüpheli yakalandı24 Mayıs 2022 Salı 16:17
  • Ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı Nurel, yaralandı19 Mayıs 2022 Perşembe 22:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti