Ankara'da jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 223 kişiyi yakaladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 18-24 Mayıs'ta yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 223 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 18-24 Mayıs tarihleri arasında çalışma başlattı.

Bu kapsamda jandarma asayiş timlerince yol kontrol noktalarında icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 223 kişi yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Son bir haftada 14 hırsızlık zanlısı yakalandı

17-24 Mayıs'ta yakalanan 14 hırsızlık şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çankaya, Akyurt, Çubuk, Etimesgut ve Mamak ilçelerinde son bir haftadaki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 14 hırsızlık olayının şüphelisi 14 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 4'ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.