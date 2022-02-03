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Ankara'da jandarma iki ayrı operasyonda 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kahramankazan ve Mamak'ta gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Ankara'da jandarma iki ayrı operasyonda 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında ​Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'nde bulunan bir işletmede, kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı tespit edildi.

Kahramankazan Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, söz konusu işletmeye düzenlenen operasyonda 24 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Lisanssız faaliyet gösterdiği belirlenen işletme mühürlendi.

Jandarma ekiplerinin ​Mamak ilçesi, Mamak yol kontrol ve güvenlik noktasında gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise H.K. yönetimindeki araçta 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Her iki olayda gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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