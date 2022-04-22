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Ankara'da 'kaçak tütün' operasyonu

Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 100 bin adet doldurulmuş makaron, 630 bin adet boş makaron ile 975 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Ankara'da 'kaçak tütün' operasyonu

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat faaliyetleri sonucu kentte farklı adreslerde kaçak sigara üretimi ve dağıtımı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Bu kapsamda belirlenen adres ve araçlar takibe alındı. Gerçekleştirilen ilk operasyonda şüpheli adresi gözlem altında tutan ekipler, bir kişinin araçtan bazı koliler indirdiğini tespit etti. Adres ve araçta yapılan aramada üzerinde bandrol bulunmayan 1 milyon 100 bin doldurulmuş ve satışa hazır kaçak makaron ele geçirildi.

Diğer operasyonda ise sigara kaçakçıları tarafından depo olarak kullanılan adres takibe alındı. Depoda yükleme boşaltma yapıldığı sırada operasyon düzenlendi. Aramalarda sigara üretiminde kullanılan toplam 630 bin boş makaron ele geçirildi.

Düzenlenen son operasyonda ise Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Alo 136 Kaçakçılık İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine depoya yapılan baskında, 39 koli içinde toplam 975 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin soruşturmalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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