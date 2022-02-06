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Ankara'da kafede silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir kafede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Ankara'da kafede silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Şenyuva Mahallesi Kuzey Ankara Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Salih Samet, kafedeki bir arkadaş grubuyla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya yaşadı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, karşı gruptan bir kişi Salih Samet'e tabancayla ateş etti, ardından da ateş etmeye devam ederek olay yerinden koşarak ayrıldı. Bu sırada kafe önünde bulunan Emre Kale, yaklaşık 50 metre koşarak etrafa ateş açan kişinin tabancasından çıkan mermiyle vuruldu. Kavgaya karışan grup otomobille kafeden kaçtı. 2 kişinin yaralandığı olay sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Emre Kale'nin durumunun ağır olduğu belirlendi.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri arıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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