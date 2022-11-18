  • BIST 4.507,24
  • Altın 1051.305
  • Dolar 18.5784
  • Euro 19.2116
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
» »

Ankara'da kamyoncu ile taksicinin inatlaşması trafikte tehlike yarattı

Ankara'da kamyoncu ile taksicinin inatlaşması trafikte tehlike yarattı
ANKARA'da yol verme tartışmasına girerek birbirleriyle inatlaşan kamyon ve taksi sürücülerinin trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yeşilova mahallesi Ankara Batı Adliyesi yakınlarında meydana geldi. Trafikte seyir halindeki kamyon ve taksi sürücüsü yol verme tartışmasına girdi. İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti. Tehlikeli inatlaşmaya giren iki sürücü kırmızı ışıkta da geçerek, yoldaki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. iki sürücü arasında yaşanan bu inatlaşma, başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Telefonla konuşarak yürüyen işçinin bodrum katına düşme anı kamerada
Telefonla konuşarak yürüyen işçinin bodrum katına düşme anı kamerada
Sıhhiye'de mesai çıkışı hareketliliği
Sıhhiye'de mesai çıkışı hareketliliği
Kültürel miras anıt ağaçların korunması çalışmaları devam ediyor
Kültürel miras anıt ağaçların korunması çalışmaları devam ediyor
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki alçak saldırıyı gerçekleştiren teröristler böyle yakalandı
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki alçak saldırıyı gerçekleştiren teröristler böyle yakalandı
Vali Yerlikaya yaralıları hastanede ziyaret etti
Vali Yerlikaya yaralıları hastanede ziyaret etti
Yer altı barajları suyun korunması için alternatif oluyor
Yer altı barajları suyun korunması için alternatif oluyor
Son Eklenen Videolar
Altındağ Örnek'te Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu Kaynak: Altındağ Örnek'te Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu: Bıçakla öldürülmüşler
Altındağ Örnek'te Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu Kaynak: Altındağ Örnek'te Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu: Bıçakla öldürülmüşler
10 Kasım'da başkentte metro arızası
10 Kasım'da başkentte metro arızası
Bakanlar Soylu ve Kasapoğlu, KYK yurtlarında, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatına katıldı
Bakanlar Soylu ve Kasapoğlu, KYK yurtlarında, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatına katıldı
'Esma-i Nebi' tezhip sergisi açıldı
'Esma-i Nebi' tezhip sergisi açıldı
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının üzerinden 16 yıl geçti
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının üzerinden 16 yıl geçti
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV dron görüntüleri büyülüyor
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV dron görüntüleri büyülüyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti