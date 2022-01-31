  • BIST 1.983,18
  • Altın 770.75416
  • Dolar 13.5148
  • Euro 15.1014
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 0 °C
»

Ankara'da kar etkili oldu

Ankara'nın bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.
Ankara'da kar etkili oldu

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Başkent'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yağış, ana arterlerdeki ulaşımda şu ana kadar herhangi bir soruna yol açmadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar devam edeceğini belirtti.

Yavaş, "1052 araç, 3 bin 138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da 'kartakip.ankara.com.tr'den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın." uyarısı yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Aşıklar Gecesi”, Mamaklılara keyifli bir gece yaşattı31 Ocak 2022 Pazartesi 01:22
  • Esen, muhtarlar ile istişare toplantısında buluştu31 Ocak 2022 Pazartesi 00:23
  • Engelli bireyler kişisel becerilerini Pursaklar'da geliştiriyor31 Ocak 2022 Pazartesi 00:23
  • Kahramankazan Belediyesi'nden öğrencilere dolu dolu tatil programı31 Ocak 2022 Pazartesi 00:21
  • Başkentliler kar festivalinde buluştu30 Ocak 2022 Pazar 16:49
  • İzciler, Çubuk’ta kamp kurdu30 Ocak 2022 Pazar 14:14
  • Meteorolojiden Ankara için bugün kar yağışı uyarısı30 Ocak 2022 Pazar 12:48
  • “Gölbaşı Kariyer Noktası” hayata geçirildi29 Ocak 2022 Cumartesi 12:15
  • Estergon Türk Kültür Merkezi’ne Gubari Sanatı Atölyesi kuruldu29 Ocak 2022 Cumartesi 04:23
  • Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede mısır silajı dağıtımına başladı29 Ocak 2022 Cumartesi 03:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti