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Ankara'da karla mücadele çalışmaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede etkili olan kar yağışına 2 bin 400 personel ve 850 araçla müdahale etti.
Ankara'da karla mücadele çalışmaları

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışına karşı teyakkuza geçildi.

AKOM'a bağlı ekipler karın olumsuz etkilerine karşı 7/24 esasına dayalı olarak çalışmalarını sürdürdü. 25 ilçede 2 bin 400 personel ve 850 araç karın olumsuz etkilerine ve buzlanma riskine karşı gündelik hayatın ve ulaşımın sekteye uğramaması için harekete geçirildi.

Kar küreme ve tuzlama araçları 24 saatte 90 bin 642 kilometre yol yaptı. ANFA Genel Müdürlüğü ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı da sürücülerin ve yayaların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalara destek verdi.

Zabıta Daire Başkanlığı ise şehir merkezinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların mağdur olmaması için tüm ekibiyle sahada yerini aldı.

Ara sokaklarda yaz lastiği kullanımı sonucu oluşan kazalardan kaynaklanan trafik yoğunluğu nedeniyle mağdur olan vatandaşları belediye ekipleri gidecekleri yerlere ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından kar küreme ve tuzlama çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.

Karla mücadele çalışmaları "kartakip.ankara.com.tr" adresi üzerinden canlı yayınlanıyor.

 

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Kaynak: Haber Kaynağı
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