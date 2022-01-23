  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -5 °C
» »

Ankara'da kayak takımı ile yokuştan kaydı

Ankara'da kayak takımı ile yokuştan kaydı
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 bin 400 personel karla mücadele çalışmasını sürdürürken, kayak takımı ile dışarıya çıkan bir kişi, mahalle arasında yokuş aşağı kayak yaptı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Başkent kar yağışı ile birlikte beyaza bürünürken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarını sürdürdü. Belediyeye bağlı araçlar yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Büyükşehirden yapılan açıklamada, kentte tüm ana yolların açık olduğu, ekiplerin karla mücadelesinin sürdüğü belirtilerek, "25 ilçede yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 850 araç ve 2 bin 400 personelimiz sorumluluk alanımızda bulunan caddelerde görev başındadır. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarında 24 saatte 90 bin 624 kilometre yol yaptı. Ara sokaklarda yaz lastiği kullanımı sonucu oluşan kazalardan kaynaklanan trafik yoğunluğundan dolayı mağdur olan vatandaşlara ise müdahale edilerek gidecekleri yerlere ulaştırıldı" denildi. 

Öte yandan kar yağışı ile birlikte kentte ilginç görüntüler de oluştu. Çankaya Birlik Mahallesi'nde bir kişi kayak takımı ile dışarı çıktı. Mahalle arasında yokuş aşağı kayan kişi görenlerin dikkatini çekti. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Öte yandan kente kar yağışı aralıkla devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı; o anlar kamerada 
Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı; o anlar kamerada 
Yaylada doğum sancısı başladı, karda yolda kalınca otomobilde doğum yaptı
Yaylada doğum sancısı başladı, karda yolda kalınca otomobilde doğum yaptı
Ankara'da kar kazaları kamerada
Ankara'da kar kazaları kamerada
Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada
Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada
Neuchatelli kedi Tombi'den İzmir'deki eski sınıf arkadaşlarına karne sürprizi
Neuchatelli kedi Tombi'den İzmir'deki eski sınıf arkadaşlarına karne sürprizi
Yan yatan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Yan yatan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Son Eklenen Videolar
Kartal'da kıyıya vuran hurda gemide yangın
Kartal'da kıyıya vuran hurda gemide yangın
Elazığ'da horoz dövüştüren 17 kişiye para cezası
Elazığ'da horoz dövüştüren 17 kişiye para cezası
Soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşterisini kurtardı
Soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşterisini kurtardı
Öğrencilerin 'kar' eğlencesi kamerada
Öğrencilerin 'kar' eğlencesi kamerada
Eşini plastik kelepçeyle boğup polisi aradı 'gelin beni alın' dedi
Eşini plastik kelepçeyle boğup polisi aradı 'gelin beni alın' dedi
Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular
Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti