Ankara'da kayak takımı ile yokuştan kaydı

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 bin 400 personel karla mücadele çalışmasını sürdürürken, kayak takımı ile dışarıya çıkan bir kişi, mahalle arasında yokuş aşağı kayak yaptı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Başkent kar yağışı ile birlikte beyaza bürünürken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarını sürdürdü. Belediyeye bağlı araçlar yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Büyükşehirden yapılan açıklamada, kentte tüm ana yolların açık olduğu, ekiplerin karla mücadelesinin sürdüğü belirtilerek, "25 ilçede yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 850 araç ve 2 bin 400 personelimiz sorumluluk alanımızda bulunan caddelerde görev başındadır. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarında 24 saatte 90 bin 624 kilometre yol yaptı. Ara sokaklarda yaz lastiği kullanımı sonucu oluşan kazalardan kaynaklanan trafik yoğunluğundan dolayı mağdur olan vatandaşlara ise müdahale edilerek gidecekleri yerlere ulaştırıldı" denildi.

Öte yandan kar yağışı ile birlikte kentte ilginç görüntüler de oluştu. Çankaya Birlik Mahallesi'nde bir kişi kayak takımı ile dışarı çıktı. Mahalle arasında yokuş aşağı kayan kişi görenlerin dikkatini çekti. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Öte yandan kente kar yağışı aralıkla devam ediyor.