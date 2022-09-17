Ankara'da kılıç ve silahlı soyguna 4 tutuklama

ANKARA'da, evine girdikleri özel firmada müdür M.D.'nin başına silah ve kılıç dayayıp, 15 bin lirası ile 3 telefonunu alan 4 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Eylül gecesi Çankaya ilçesinde meydana geldi. M.Ü., A.S.A., B.A. ve Ö.K., lüks sitenin 1'inci katındaki daireyi soymak için plan yaptı. M.Ü. ve B.A., balkona tırmanıp, açık kapıdan içeriye girerken, A.S.A. ve Ö.K. bahçede gözcülük yaptı. Yüzlerinde maske bulunan şüpheliler, yatak odasında M.D.'nin başına silah, boynuna da kılıç dayayıp uyandırdı. Şüpheliler karşı koymaya çalışan M.D.'nin elini kılıçla yaraladı, tabancanın kabzasıyla başına vurdu. Şüpheliler, M.D.'nin 15 bin TL ile 3 cep telefonunu alarak kaçtı.

M.D.'nin şikayeti üzerine polis inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Şüphelilerin kameraların görmediği kör noktaları önceden tespit edip, görüntülere çok az yansıdığını belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerinin, yaklaşık 100 saatlik kamera görüntüsünü taraması sonucu şüphelilerin olay sonrası bir akaryakıt istasyonunda üstlerini değiştirdikleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. 'Nitelikli dolandırıcılık', 'yaralama', 'gasp', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde' suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu ortaya çıkan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.