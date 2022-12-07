Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu bilgilere göre depremin büyüklüğü 3,4 olarak ölçüldü.
Depremin derinliği 1,9 kilometre olarak ölçülürken saat 12:16 sularında gerçekleştiği bildirildi.
Ankara'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu bilgilere göre depremin büyüklüğü 3,4 olarak ölçüldü.
Depremin derinliği 1,9 kilometre olarak ölçülürken saat 12:16 sularında gerçekleştiği bildirildi.
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