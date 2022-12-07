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Ankara'da korkutan deprem

Kandilli'den gelen son dakika haberine göre merkez üssü Ankara Gölbaşı'da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu bilgilere göre depremin büyüklüğü 3,4 olarak ölçüldü. 

Depremin derinliği 1,9 kilometre olarak ölçülürken saat 12:16 sularında gerçekleştiği bildirildi.

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