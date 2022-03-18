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Ankara'da öğrenci servisini yumruklayan sürücünün ehliyetine el konuldu

ANKARA'da yol vermediği gerekçesiyle takip ettiği içinde öğrencilerin bulunduğu okul servisinin önünü aracıyla kesip, camlarını yumruklayan sürücü gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ankara'da öğrenci servisini yumruklayan sürücünün ehliyetine el konuldu

Olay, dün Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü, ilkokul öğrencilerini okula götüren servis minibüsünün şoförüne, ara sokakta bir öğrenciyi alırken yolu kapattığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Sürücü, daha sonra yola devam eden içinde öğrencilerin bulunduğu servisi takip etmeye başladı. Bir süre sonra da aracıyla öne geçip, servisi yol ortasında durdurdu. Sürücü, araçtan inip minibüse tekme atıp, camlarını yumrukladı. Bu sırada serviste bulunan öğrenciler büyük korku yaşadı. Servis şoförü Yusuf Batu, yola devam edip, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Sürücü, polis tarafından gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücünün ehliyetine ise el konuldu.

ÖĞRENCİLERİN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

Öte yandan olay sırasında öğrencilerin yaşadığı korku cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde, sürücünün aracıyla servisin önünü kesip durdurması, camları yumruklaması, bu sırada öğrencilerin korku içinde şoföre "Ağabey yürü, boşver gidelim" demesi yer aldı.

DHA'ya konuşan servis şoförü Yusuf Batu, "Sokata bir öğrencimizi alırken arkamızda bekleyen bir aracın sürücüsü sürekli kornaya basarak itiraz etmeye başladı. Biz de sabretmesini söyledik. Biz ana caddeye çıktığımızda o sinir haliyle takip edip durdu. Bizle münakaşa etmeye çalıştı. Biz yoldayken, 2-3 kere önümüzü kesip durdurmaya çalıştı. Ben öğrenciler sıkıntı yaşamazsın diye ve kavga etmemek adına oradan uzaklaşmaya çalıştım; ama üçüncü de tamamen önümü kesince ben durmak zorunda kaldım. O ara araca vurmaya başladı, yumuklamaya başladı. Ben boş bir an bulup, hareket ettim. Çünkü sabit kalsam daha çok zarar verecek, çocuklar daha çok korkacaktı" diye konuştu.

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