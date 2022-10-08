  • BIST 3.567,60
  • Altın 1014.363
  • Dolar 18.5503
  • Euro 18.089
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Ankara'da öldürülen dolmuş şoförü katil çıktı

Çalıştığı duraktaki kahya tarafından bıçaklanarak öldürülen dolmuş şoförünün 10 yıl önce 24 yaşındaki polis memurunu tüfekle katlettiği belirlendi.
Ankara'da öldürülen dolmuş şoförü katil çıktı

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Sıhhiye dolmuş duraklarında kahya Gökhan A., yanındaki kadına laf attığını iddia ettiği dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'a (50) tepki gösterdi.

Çıkan tartışmada Başyarar, Gökhan A.'ya elindeki sopa ile vurdu.

Gökhan A. ise üzerindeki bıçağı çıkarıp, Başyarar'ı bıçakladı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan Başyarar, çağrılan ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre Başyarar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Gökhan A. ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis memurunu öldürdü

Şükrü Başyarar'ın, 10 yıl önce, 2012 yılının Ekim ayında polis memuru Samet Aysel'i (24) tüfekle öldürdüğü ortaya çıktı.

Başyarar'ın, aracına çarparak kaçtığını iddia edip, evine gittiği kadının kardeşi olan Aysel'i, aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğü öğrenildi.
2 ay önce yine cezaevinden çıktı

'Cinsel saldırı', 'gasp', 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'cinayet' dahil 20 suçtan kaydı olan Başyarar'ın, 2012'de polis memurunu öldürdüğü olaydan 2 ay önce yine cezaevinden çıktığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü02 Ekim 2022 Pazar 23:13
  • Akşehir Gölü'ndeki kuraklığın etkileri alınacak tedbirlerle azaltılabilir01 Ekim 2022 Cumartesi 13:45
  • Maltepe’de 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı30 Eylül 2022 Cuma 00:09
  • Kayseri'de 8 FETÖ şüphelisi yakalandı29 Eylül 2022 Perşembe 17:40
  • 41 yıl hapisle aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı29 Eylül 2022 Perşembe 17:27
  • Sahte parayla keçi satın alan 2 dolandırıcı yakalandı28 Eylül 2022 Çarşamba 16:22
  • Eski istihbaratçı Yekebaş'a 7,5 yıl hapis27 Eylül 2022 Salı 16:52
  • Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu26 Eylül 2022 Pazartesi 23:25
  • Bağcılar'da vahşi cinayet, uyuşturucu bağımlısı, annesini öldürdü25 Eylül 2022 Pazar 23:06
  • Bodrum'daki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama21 Eylül 2022 Çarşamba 17:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti