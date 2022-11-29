Ankara'da önce kamyonet ardından otobüs çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına önce kamyonet ardından otobüs çarptı, kazanın etkisiyle 40 metre sürüklenen kadın hayatını kaybederken sürücüler gözaltına alındı.

Ankara'nın Polat'lı ilçesinde 14.00 sıralarında yoğun bakımda yatan annesini ziyarete giden Latife Yıldırım, eve dönüş yolunda karşıdan karşıya geçmek istedi.

Yola çıkan Yıldırım'a önce Erol T. kontrolündeki kamyonet, ardından ise Okan Ö. kontrolündeki otobüs çarptı.

39 yaşındaki Yıldırım, çarpmanın etkisiyle 40 metre savruldu.

Yaralı hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücüler gözaltına alındı

Kazaya karışan otobüs ve kamyonet sürücüsü savcının talimatıyla gözaltına alındı.

Cenaze morga kaldırıldı

Polis ve savcının kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Yıldırım'ın cenazesi, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.