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Ankara'da otomobille çarpışan EGO otobüsü iki aracın üzerine devrildi: 14 yaralı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, otomobille çarpışan EGO otobüsünün, kavşaktaki 2 otomobilin üzerine devrilmesi sonucu toplam 5 aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı.
Ankara'da otomobille çarpışan EGO otobüsü iki aracın üzerine devrildi: 14 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bahçekapı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası önündeki kavşakta meydana geldi. Sıhhiye- Sincan seferi yapan Fikret Ö. yönetimindeki 06 BS 9537 plakalı 515 hat numaralı EGO otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Abbas Y.'nin kullandığı 06 BY 7114 plakalı otomobille çarpıştı. Daha sonra kaldırıma çıkıp yön levhasına çarpan otobüs, bulvara açılan Rajiv Gandhi Caddesi'nde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. O sırada 34 DCK 683 plakalı otomobil de üzerine otobüsün devrildiği, otomobillerden birine arkadan çarptı. 

Kaza nedeniyle araçlar hurdaya dönerken, otobüs ve ezilen otomobillerde bulunan 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, salık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bazı yolcular ise ayakta tedavi edildi. Ekipler, araçların kaldırılması için çalışma yaptı. 

'KALDIRIM TAŞINA GİRDİ, HAVADA UÇTU'

Kazaya karışan otomobil sürücülerinden Yusuf Karataş, "Otobüsün sağ şeritten geldiğini hatırlıyorum. Süratliydi, normal bir otobüse göre hızlıydı. Tam göremedim ama kaldırım taşına girdi, havada uçtu. Havada yan döndü, dönünce de önümdeki arabaların üzerine düştü" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA 

Ankara Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yenimahalle ilçemiz Batıkent kavşağında meydana gelen ve bir EGO otobüsünün de karıştığı trafik kazasında 14 vatandaşımız hastanelerde tedavi altına alınmış olup; can kaybı ya da durumu ağır vatandaşımız bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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