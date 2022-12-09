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Ankara'da otomobillerden birinin çarpıp, diğerinin de üzerinden geçtiği çocuk öldü

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpmasıyla savrulup yola düşen, başka bir otomobilin de üzerinden geçtiği T.C. (15), yaşamını yitirdi. Aynı bulvarda bir haftada 2'nci kez ölümlü kaza meydana geldi.
Ankara'da otomobillerden birinin çarpıp, diğerinin de üzerinden geçtiği çocuk öldü

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu T.C.'ye, Ö.F.Ş. yönetimindeki 06 BU 1749 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulup yola düşen T.C., aynı güzergahta seyir halinde olan S.A.Ç.'nin kullandığı 07 ARV 777 plakalı otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan T.C., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR HAFTA İÇİNDE AYNI BULVAR'DA 2'NCİ ÖLÜMLÜ KAZA

Geçen günlerde, Turan Güneş Bulvarı'ndan ​yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, manken ve sunucu Özge Ulusoy'un babası emekli albay ve avukat Haydar Ulusoy da yaşamını yitirmişti.

Vatandaşlar, çok işlek olan Turan Güneş Bulvarı üzerine yaya geçitleri yerine yaya üst geçitleri yapılmasını istediklerini belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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