Ankara'da özel halk otobüsü esnafından 'araçlarımız kiralansın' talebi

ANKARA'da 520 özel halk otobüsü sahibi, kontak kapattı.

Ankara'da 850 özel halk otobüsü sahibinden 520'si, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle kontak kapattı. Yaklaşık 200 özel halk otobüsü şoförü, Mamak'ta Üreğil Millet Bahçesi'ndeki son durakta toplanarak basın açıklaması yaptı. TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara, "Bugün burada toplanma sebebimiz, akaryakıt maliyetlerinin her gün artmasıdır. Şu anda ortalama biniş fiyatı 15 lira olması gerekirken, tam bilet 6,5 lira, öğrenci 4,5 liradır. Biz zam istemiyoruz; biz İstanbul'da belediyenin araçları kiraladığı gibi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de yaklaşık 850 halk otobüsünü kiralamasını istiyoruz. Biz zam istesek, akaryakıt fiyatı yine artacak" dedi.

Kara, araçların kiralanması halinde, hizmet kalitesinin artacağını ve böylece şikayetin biteceğini belirterek, "İkinci şartımız ise EGO sübvanse edildiği gibi halk otobüsleri de sübvanse edilsin. Bu esnafın burada 40 yıllık emeği var. Esnaf battı. Esnaf arkadaşlarımız yaklaşık bir haftadır çalışamıyor. Evlerine ekmek parası götüremiyorlar. Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız bu işi çözecektir. En güzel eylem sessizlik eylemi. Bizim yol kapatarak Ankara halkını rahatsız etme hakkımız yok. Ankara halkımızdan da özür diliyoruz. Biz bir eylem yapmıyoruz, akaryakıt alamadığımız için buradayız" dedi.