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Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekillerinin de bulunduğu şüphelilerden 18'i tutuklandı.
Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Şüphelilerden 18'i hakimlik sorgusunun ardından tutuklanırken, diğerleri kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekillerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında 12 Nisan'da gözaltı kararı vermiş, şüphelilerden 48'i Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 240 bin dolar, 2 bin 800 avro, 25 bin lira, 1 Kaleşnikof, 3 Kaleşnikof şarjörü, 3 tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda mermi, fişek, uyuşturucu madde, çek, senet, para toplanması ve dağıtımına ait listeler ile örgütsel materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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