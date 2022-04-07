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Ankara'da PKK/YPG'li 7 şüpheli tutuklandı

ANKARA'da, PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ankara'da PKK/YPG'li 7 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG'ye yönelik çalışma yaptı. Suriye'de bulundukları dönemde örgüt içinde faaliyet gösterdiği ve Türkiye'de de kuryelik ve iş birlikçi olma amacıyla bulunan kişilerin, terör örgütü mensuplarının Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerine aracılık ettikleri, finansman sağladıkları ve uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi. Altındağ ve Beypazarı ilçelerinde düzenlenen operasyonla 7 şüpheli gözaltına alındı.

​Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde, PKK/YPG içerisinde silahlı eğitimi aldıklarını, bir kısmı da Suriye'de tünel kazma faaliyetinde bulunduklarını kabul etti. Aramalarda ele geçirilen telefon ve dizüstü bilgisayarlarda, şüphelilerin Suriye'de bulundukları dönemlere ilişkin terör örgütüne ait silah ve üniformalarla çekilmiş fotoğraf ve videolar ele geçirildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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