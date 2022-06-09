Ankara'da sağanak trafiği ve hayatı felç etti

Ankara'da akşam saatlerinde yeniden etkisini gösteren sağanak nedeniyle bir sitenin açık otoparkında bulunan otomobiller yarıya kadar suya gömüldü.

Kentte akşam tekrar başlayan kuvvetli yağışın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.

Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı Yıldız Mahallesi'nde bulunan Başkent Sitesi'nin açık otoparkındaki otomobiller aşırı yağış nedeniyle yarıya kadar suya gömüldü.

Apartman sakinleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Su altında kalan otomobillerinin fotoğraflarını cep telefonlarıyla çekenler, belediye ekiplerinin gelmesini bekledi.

"5 yılda bir yağmur nedeniyle su basıyor"

Başkent Sitesi yöneticisi Şerif Gülay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sitenin 30 yıl önce inşa edildiğini ve her türlü önlemi almalarına rağmen bahçeyi ve otoparkı 5 yılda bir yağmur nedeniyle su bastığını söyledi.

Belediyenin rögarları tam temizlemediğini düşündüğünü söyleyen Gülay, "Gördüğünüz gibi arabalar pert oldu. Yani geçen dönemlerden birinde benim aracım da pert olmuştu ama sigorta tamamını karşılıyor. Karşılasa bile milli zarar." dedi.

Gülay, belediyeye yaptıkları başvuru sonucu bazı önlemlerin alındığını ancak aşırı yağışlar karşısında önlemlerin yeterli gelmediğini belirterek bugün yaşanan su baskının ardından yetkilileri aradıklarını ancak yoğunluk nedeniyle geri dönüş olmadığını aktardı.

İş makinaları suların tahliye edilmesi için çalıştı

Başkentte akşam saatlerinde yeniden etkisini artıran kuvvetli yağışın ardından Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi ve Genelkurmay Kavşağı'ndaki alt geçit yağmur suyunun dolması nedeniyle trafiğe kapandı. Caddenin kapanması nedeniyle bazı yayalar Ankara Üniversitesini çevreleyen duvarın üzerinden yürüyerek yola devam etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri, Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi ve Genelkurmay Kavşağı'ndaki alt geçitlerde belediye iş makinalarıyla suların tahliye edilmesi için çalıştı.

Çankaya ilçesi Gökkuşağı Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle eğimli arazilerde toprak kayması meydana geldi. Yağmur sularının taşıdığı çamur, taş ve mıcır trafiği olumsuz etkiledi. Belediye ekiplerince yol temizleme çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisinde Ankara'daki sağanak tartışıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı meclis toplantısının birinci birleşimi yapıldı.

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında, Belediye Meclisi Konferans Salonu'ndaki toplantıda yazılı soru önergeleri okundu, yardım talepleri ve çeşitli konulardaki önergeler oylandı.

Daha sonra gündem dışı söz alan meclis üyeleri, iddia ve taleplerini dile getirdi.

Bu kapsamda, peyzaj çalışmaları, Çankaya Köşkü'nü çevreleyen caddelerdeki ağaçların sökülmesi, asfalt çalışmaları, su abonelikleriyle ilgili sorunlarla kooperatiflerle ilgili iddialar meclis toplantısında tartışıldı.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Baran, Ankara'da dün yaşanan sağanakta, bir köy evinde hasar oluştuğunu, temizlik çalışmalarını tamamladıklarını anlattı. Baran, 16 köyde, büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki dere ıslahının yapılması gerektiğini dile getirdi.

"Dünden beri Mansur Bey'in tivitlerini takip ediyorum, bir tivit atmadı"

Ankara'daki yağışlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ünal ise geçen yıl aynı zamanlarda aynı sorunun meydana geldiğini anımsattı.

Can kaybı yaşanmamasının kendileri için bir teselli kaynağı olduğunu ifade eden Ünal, Ankara genelinde yaşanan sellerde bir çok aracın zarar gördüğünü, mazgallar temizlenmediği için sıkıntı yaşandığını belirtti.

Ünal, "Dünden beri Mansur Bey'in tivitlerini takip ediyorum, sellerle ve sıkıntılarla ilgili herhangi bir tivit atmadı. Ankaralılar çok büyük mağdur durumda. Bununla ilgili neden konuşulmaz? Keşke bugün gelseydi, bugün buradan konuşsaydı diye bekledim ama gelmedi." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ise dün meydana gelen sel olaylarında Büyükşehir Belediyesinin yaptığı müdahalelere ilişkin bilgileri paylaştı.

Son yapılan kavşakların hiç birinde kuvvetli yağış nedeniyle tıkanma olmadığını belirten Beker, "ASKİ 1035 arızaya müdahale etmiş. 134 arızaya da müdahale tekrar edilmiş. Kent Estetiği Daire Başkanlığı süpürge aracıyla toplamda 655 müdahale gerçekleştirmiş dün itibarıyla. İtfaiye daire başkanlığı 505 ihbara müdahale etmiş, mahsur kalan 43 kişiyi kurtarmış. Fen işleri Daire Başkanlığımız sel sonrası toprak ve moloz yığılması yaşanan 8 noktada iş makinalarıyla müdahale etmiş. Çevre Koruma Daire Başkanlığı, yağış kaynaklı 11 ağaç devrilmesine müdahale etmiş." diye konuştu.

Adnan Beker, yağışların hafta boyunca devem edeceğini, ekiplerin hazır bekletildiğini de bildirdi.

Konuşmaların ardından Meclis Birinci Başkanvekili Ünal, yarın toplanmak üzere birleşimi kapattı.