  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1904
  • Euro 17.3519
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 30 °C
»

Ankara'da sağlık çalışanlarından 'beyaz miting'

Ankara'da, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla düzenlenen mitingde yaklaşık bin sağlık çalışanı bir araya geldi.
Ankara'da sağlık çalışanlarından 'beyaz miting'

Çankaya ilçesinde bulunan Anıtpark'ta 'Emek Bizim Söz Bizim Sağlık Hepimizin' sloganıyla düzenlenen mitinge Türkiye'nin dört bir yanından sağlık çalışanları katıldı. Bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bazı milletvekilleri de mitinge destek verdi. Beyaz önlük, yelek ve tişörtleriyle mitinge katılan sağlıkçılar, 'Sağlıklı bir gelecek ellerimizde', 'Sağlık işçisiyiz haklarımızı istiyoruz', 'Emek bizim, söz bizim' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Sağlık çalışanları miting alanında halaylar çekip, şarkılar söyledi. Mitingde konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı "Biz hekimler, yaşamı korumak için mücadele etmenin değerini, bu mücadelenin de tüm mücadeleler gibi ancak umudu diri tutarak kazanılabileceğini biliriz" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de, "Türkiye'nin dört bir yanından sağlık emekçilerinin bütün bileşenleri bir arada bugün. Bir dayanışma örneği gösteriyor, haklarını istiyorlar, emeklerinin karşılıklarını istiyorlar. Sağlık hakkının kaliteli bir şekilde yapılması taleplerini iletiyorlar. Biz de zaten ısrarla aynı şeyi söylüyoruz. Bir meslek örgütünün sorumluluğu varsa onları yok sayarak ortak aklın olmadığı bir çözüm üretemezsiniz" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramankazan Engelsiz Kafe misafirlerini ağırlamaya devam ediyor28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:23
  • Anadolu’nun sorunları Haymana’da konuşuldu28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:22
  • Pursaklar Belediyesi, ulaşım alanındaki yatırımlarına devam ediyor28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:21
  • ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik çiçekleri toprakla buluşturdu28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:20
  • Kaldırımda gelen kazayla epilepsi hastası oldu27 Mayıs 2022 Cuma 12:45
  • Beethoven'ın üçlü konçertosu Türkiye'de ilk kez keman, viyola ve piyanoyla seslendirilecek27 Mayıs 2022 Cuma 12:42
  • Sevgili Doktor oyunu seyircisi ile buluştu27 Mayıs 2022 Cuma 00:27
  • Başkan Turgut Altınok öğrencilerle buluştu27 Mayıs 2022 Cuma 00:24
  • Mamaklı hanımlar arıcılık yapacak 27 Mayıs 2022 Cuma 00:23
  • Abdulhakim Arvasi Ortaokulu’nun öğretmenler odasını açılışı Başkan Altınok gerçekleştirdi27 Mayıs 2022 Cuma 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti