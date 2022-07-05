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Ankara'da saklandıkları evlerde yakalanan 6 FETÖ firarisi tutuklandı

Ankara'da saklandıkları evlerde yakalanan 6 FETÖ firarisi tutuklandı
Ankara'da saklandıkları evlerde yakalanan 6 FETÖ firarisi tutuklandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle görevlerinden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan eski Danıştay tetkik hakimi, kıdemli binbaşı, başpolis ve komiser ile örgütün emniyet içindeki mahrem imamlarından oldukları öne sürülen iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bazı firari örgüt üyelerinin saklandıkları adresleri belirledi.

Aylarca süren çalışma sonucu ihraç Kıdemli Binbaşı Y.A'nın 4 yıldır firari olarak Çankaya'da kaydı bulunmayan bir adreste saklandığını tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Evden çıkarak otomobiline binen Y.A, bir anda karşısında polis ekiplerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kaçmasına fırsat verilmeden yakalanan Y.A, emniyete götürüldü.

Hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan ihraç Danıştay Tetkik Hakimi M.S ise ekiplerin dikkatli çalışması sonucu Yenimahalle'de kaydı bulunmayan bir adreste yakalandı. M.S'nin örgütün sivil ve yargı kanadıyla önemli bağlantıları olduğunu ve hücre yapılanmasında yer aldığı bilgisine ulaşıldı.

Yaklaşık 6 yıldır firari olan ihraç başpolis Ş.İ.K ile komiser L.A da Yenimahalle'de gözaltına alındı. Her ikisi de "Bylock" kullanıcısı oldukları belirtilen ihraç polislerin örgüt içinde "teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı" en üst seviyede olanları ifade eden "A5" kodu ile derecelendirildiği tespit edildi.

Emniyet içindeki iki "mahrem imam" da yakalandı
FETÖ/PDY'nin emniyet içindeki "mahrem imam"ları oldukları öne sürülen M.D ve M.E'nin peşine düşen ekipler saklandıkları adresleri ortaya çıkardı.

Polis ekipleri, örgüt içinde "Mustafa" kod adını kullanan ve 6 yıldır aranan M.D'yi Yenimahalle'de kaydı olmayan bir adreste yakaladı. M.D'nin örgütün haberleşme uygulaması "Bylock"tan birçok örgütsel yazışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Öğretmen olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığından ihraç edilen M.E'nin 5 yıldır Ankara'nın çeşitli bölgelerindeki birçok evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

"Mehmet" kod adını kullanan M.E, özel ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı. M.E'nin "Bylock"ta iki farklı kullanıcı adıyla yer aldığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 örgüt üyesi Sincan Cezaevine gönderildi.

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