Ankara’da Hazine’ye ait 52 adet taşınmaz için satış ve kiralama ihalesine çıkıldı. Satış işlemini Ankara Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yapıyor. Ankara’da satılık Hazine arazileri listesi haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Hazine’ye ait 52 adet taşınmaz için satış ve kiralama ihalesine çıkıldı.

Satış işlemini Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü yapıyor.

17.02.2022 tarihinde yapılacak ihale ile satılacak ve kiraya verilecek olan Hazine gayrimenkullerin büyük bölümü Mamak, Altındağ ve Kalecik’te bulunuyor.

Ankara ’da satılık Hazine arazileri listesi ve ilanın detayları için TIKLAYIN.

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