Ankara’da Hazine’ye ait çok sayıda taşınmaz satışa çıkarıldı. Satış işlemi Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ulus Emlak Müdürlüğü tarafından yapılacak. Ankara’da satışa çıkarılan Hazine arazilerinin listesi haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Hazine’ye ait çok sayıda taşınmaz satışa çıkarıldı.

Satış işlemi Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ulus Emlak Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Satılacak olan taşınmazlar Kalecik, Elmadağ, Altındağ ve Mamak ilçelerinde bulunuyor ve büyük kısmını konut alanı ile imarsız hamtoprak oluşturuyor.

Ankara’da satışa çıkarılan Hazine arazileri nin listesi ve ilanın detayları için TIKLAYIN.

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