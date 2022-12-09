  • BIST 4.921,40
  • Altın 1078.351
  • Dolar 18.6427
  • Euro 19.6744
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Ankara’da silah kaçakçılığı yapan iki ayrı suç grubuna operasyon yapıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan iki ayrı şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Ankara’da silah kaçakçılığı yapan iki ayrı suç grubuna operasyon yapıldı

Ankara’da silah kaçakçılığı yapan 2 ayrı şebekeye Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonun sonucunda 5 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11 pompalı tüfek, 21 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevre illerden araçların “zula” ile tabir edilen gizli bölümleriyle ruhsatsız silahlarını Ankara’ya getirdiklerini açıkladı. Getirilen bu ruhsatsız silahların Ankara’da bulunan iki ayrı suç grubu tarafından satılarak haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Bu veriler üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Soruşturma süreci sonrasında ekipler operasyon için harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesi ile birlikte 5 ikamete ve 4 iş yerine baskın düzenlendi. 

Ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alınırken 11 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve 21 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankaya’da kiralık villada uyuşturucu üretimine 30 yıl hapis talebi06 Aralık 2022 Salı 16:35
  • 17 yaşındaki sürücünün kaldırımda çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti06 Aralık 2022 Salı 16:16
  • Ankara'da 40 kilo eroini atıp kaçtılar06 Aralık 2022 Salı 11:37
  • Ankara Polatlı’da yol kenarında kadın cesedi bulundu05 Aralık 2022 Pazartesi 11:36
  • 81 ilde kumar ve yasa dışı bahis uygulaması04 Aralık 2022 Pazar 16:24
  • İçişleri Bakanlığı Suriye’nin kuzeyinde 18 teröristin yakalandığını bildirdi04 Aralık 2022 Pazar 12:43
  • Devre mülkünü yüksek fiyata satmak isteyen 125 kişiyi 20 milyon lira dolandırdılar04 Aralık 2022 Pazar 10:19
  • Eşine kızıp kirada kaldığı evi iki kez yaktı; arazide uyurken yakalandı04 Aralık 2022 Pazar 09:58
  • Çalıştığı fabrikada rahatsızlanarak evine gelen genç odasında ölü bulundu04 Aralık 2022 Pazar 09:57
  • Muğla'da 'sahte içki' operasyonu: 6 gözaltı02 Aralık 2022 Cuma 16:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti