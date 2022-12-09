Ankara’da silah kaçakçılığı yapan iki ayrı suç grubuna operasyon yapıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan iki ayrı şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Ankara’da silah kaçakçılığı yapan 2 ayrı şebekeye Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonun sonucunda 5 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11 pompalı tüfek, 21 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevre illerden araçların “zula” ile tabir edilen gizli bölümleriyle ruhsatsız silahlarını Ankara’ya getirdiklerini açıkladı. Getirilen bu ruhsatsız silahların Ankara’da bulunan iki ayrı suç grubu tarafından satılarak haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Bu veriler üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Soruşturma süreci sonrasında ekipler operasyon için harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesi ile birlikte 5 ikamete ve 4 iş yerine baskın düzenlendi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alınırken 11 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve 21 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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