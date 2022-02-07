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Ankara'da sosyal yardım alan ailelere 3'üncü doğal gaz ödemesi yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Başkent’te ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğal gaz desteği uygulamasını başlattı. 203 bin 626 ailenin Başkent Kartlarına 500’er TL’lik 3’üncü doğal gaz ödemesinin yapıldığını duyurdu.
Ankara'da sosyal yardım alan ailelere 3'üncü doğal gaz ödemesi yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyerek bu yönde destek olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda artan enerji maliyetleri nedeniyle Başkent’te yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomisine destek olmak amacıyla kasım ayında başlatılan doğal gaz desteğinin 3’üncü ödemesi de gerçekleştirildi.

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203 BİN 626 AİLEYE 100 MİLYON TL’Yİ AŞAN DOĞAL GAZ DESTEĞİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, sosyal yardım alan 203 bin 626 ailenin Başkent Kartlarına 500’er TL olmak üzere toplamda 101 milyon 813 bin TL doğal gaz ödemesinin yatırıldığını duyurdu.

Polatlı ve Beypazarı ilçesinde yaşayan sosyal yardım alan ailelere ise gelecek hafta doğal gaz ödemelerinin yapılacağı bilgisini de paylaşan Yavaş, “Hiçbir çocuk üşümesin, ekonomik kriz ailelerimizi soğuğa mahkum etmesin diye çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin Başkent Kartlarına doğal gaz desteğimizin üçüncü ödemesini yatırdık” dedi.    

İMKÂNLAR ÖLÇÜSÜNDE SOSYAL DESTEKLER DEVAM EDECEK     
Sosyal yardımları çeşitlendiren Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Başkentli çocukların sağlıklı beslenebilmesi amacıyla yeni bir destek uygulamasını daha hayata geçirdi.

Ankara’da Başkent Kart sahibi sosyal yardım alan 240 bin 792 aileye yönelik ayrıca birer kilo et desteği başlatılırken; elektrik, gaz, akaryakıt, kur ve bazı kalemlerin maliyetlerindeki artışa rağmen Büyükşehir Belediyesi bütçesinin el verdiği imkânlar doğrultusunda aylık et ve temel ihtiyaçlarla ilgili diğer destekleri sağlamaya devam edecek.

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