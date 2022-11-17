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Ankara'da soyacakları yerleri önceden dürbünle izleyen çeteye 'Keklik' operasyonu

Ankara'da 27 ev ve iş yerinden hırsızlık yapan çeteye yönelik ‘Keklik’ adı verilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, hırsızlık yapacakları adresi önceden dürbünle gözetledikleri tespit edildi.
Ankara'da soyacakları yerleri önceden dürbünle izleyen çeteye 'Keklik' operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik teknik takipli projeli dosya kapsamında, 27 ayrı hırsızlık olayını Ç.Ş., İ.Ö., T.U.  K.Ç. M.E.’nin gerçekleştirdiği, çaldıkları malzemeleri S.A., F.S., M.E., D.P., M.G., Ü.Ç. ve İ.Ö. aracılığıyla piyasaya sürdükleri tespit etti. Polis, önceki gün şafak vakti, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. ‘Keklik’ adı verilen operasyonda 12 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 22 televizyon, 5 silah, bu silahlara ait 4 şarjör, 129 mermi, 3 pompalı tüfek ile 21 av fişeği, 4 cep telefonu, 14 saat, 2 bin 923 paket sigara, çok sayıda el aleti, 3 el feneri, 2 dürbün ve olaylarda kullanılmak üzere 4 çift eldiven ele geçirdi.

18 EV, 9 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK

Şüphelilerin 18’i evden, 9’u iş yerinden hırsızlık yaptıkları, yakalanmamak için olaylarda kullandıkları araçları uzak mesafede bırakıp kilometrelerce yürüyerek adreslere gittikleri saptandı. Hırsızlık yapacakları adresi önceden belirleyip, dürbünle izleyen şüphelilerin, özellikle bağ evlerinden para, elektronik eşya, tüfek, el aletleri ile para edecek eşya, iş yerlerinden de para ve sigara çaldıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin hırsızlık sırasında eldiven ile kar maskesi kullandıkları tespit edildi.

Hırsızlık şüphelilerinin, çaldıkları malzemeleri geçici olarak D.P., K.Ç. ve İ.Ö.'nün ikametinde sakladıkları ve peyderpey S.A., M.G. ve İ.Ö.'ye sattıkları, bu kişilerin de malzemeleri değerinin altında piyasaya sürdükleri bildirildi. Şüphelilerin, 27 hırsızlık olayında mağdurları yaklaşık bir milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi.

HEPSİ SABIKALI

Şüphelilerin, tamamına yakını hırsızlık olmak üzere S.A.'nın 29, Ç.Ş.'nin 20, İ.Ö.'nün 18, K.Ç.'nin 11, T.U.'nun 8, M.E.'nin 6, Ü.Ç.'nin 5, İ.Ö.'nün 4, F.S.'nin 1, M.G.'nin 1, M.E.'nin 1 olmak üzere toplam 104 suç kayıtlarının olduğu belirlendi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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