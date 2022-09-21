  • BIST 3.246,20
  • Altın 982.788
  • Dolar 18.3258
  • Euro 18.1353
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Ankara'da tartıştığı eniştesini kaldırım taşıyla öldürdü

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Emre G., tartıştığı eniştesi Murat Dadaş'ı başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü.
Ankara'da tartıştığı eniştesini kaldırım taşıyla öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Ufuktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen Emre G. ile Murat Dadaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Emre G., yolda bulunan kaldırım taşı ile eniştesinin başına vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Dadaş, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden geçen bekçi tarafından etkisiz hale getirilen Emre G. ise gözaltına alındı.

Görgü tanığı Oğuz Kaan Karaca, "Saat 06.00 sıralarında tartışmaya başladılar. Biri yerde yatarken diğeri kafasına birkaç kere vurdu. Daha sonra taşla kafasına vurdu birkaç kere. Biz balkondan 'Yapma, etme' diye bağırdık. Karşı duraktan da bağırdılar. Zaten ölen kişi bayılmıştı. Hareketsiz şekilde yatıyordu. Biz aşağı inene kadar olay bitti. Belediye otobüsü geliyordu o esnada. Otobüste olan bir bekçi inerek hemen müdahale etti. Daha sonra da zaten polis ekipleri geldi" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da kılıç ve silahlı soyguna 4 tutuklama17 Eylül 2022 Cumartesi 17:13
  • Polisten uyuşturucu partisine baskın; 13 gözaltı16 Eylül 2022 Cuma 23:44
  • Bursa'da kaçak tütün operasyonu15 Eylül 2022 Perşembe 23:00
  • Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı15 Eylül 2022 Perşembe 22:59
  • Ankara'da sokakta darp izleri olan erkek cesedi bulundu15 Eylül 2022 Perşembe 16:42
  • Başkent Ankara'da pompalı tüfekli saldırı!12 Eylül 2022 Pazartesi 16:12
  • Sürpriz yumurtadan 'metamfetamin' çıktı10 Eylül 2022 Cumartesi 20:22
  • DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin ifadesi ortaya çıktı09 Eylül 2022 Cuma 23:46
  • FETÖ'nün Orta Asya sorumlusuna 22,5 yıl hapis talebi08 Eylül 2022 Perşembe 21:01
  • 'ATM kartı yuttu' yalanıyla dolandırıcılık07 Eylül 2022 Çarşamba 16:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti