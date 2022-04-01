  • BIST 2.246,06
  • Altın 912.313
  • Dolar 14.6852
  • Euro 16.25
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 15 °C
»

Ankara'da terör operasyonu: 7 gözaltı 

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.
Ankara'da terör operasyonu: 7 gözaltı 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Suriye'de terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de kurye/iş birlikçilik amaçlı bulunan şüphelilerin, bazı örgüt üyelerinin Avrupa'ya geçişlerine aracılık ettiklerini, uyuşturucu ticareti yaptıklarını ve örgüt mensuplarının finansmanını sağladıklarını belirledi.

Harekete geçen ekipler, örgüt finansmanı faaliyetlerinde bulunan M.M., çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve örgüt mensuplarının kaçışlarına yönelik organizasyonlar içinde yer alan R.E., çatışma bölgelerinde bulunduğu ve PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı tespit edilen H.E, A.E., S.E. ve H.E. ile çatışma bölgelerinde bulunduğu ve mevzi kazma faaliyetlerinde görev aldığı belirlenen B.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Yaşar: Çöl tozu tabakası koronavirüsün havada kalış süresini artırıyor01 Nisan 2022 Cuma 11:02
  • Eşini dövdü, kayınbiraderini vurdu01 Nisan 2022 Cuma 11:00
  • Otomobilin bagajındaki 15 kilo eroini 'Felix' buldu01 Nisan 2022 Cuma 10:59
  • Sahte davulcuya karşı 'yaka kartı' uyarısı01 Nisan 2022 Cuma 10:58
  • Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak01 Nisan 2022 Cuma 10:53
  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 28 personel alacak01 Nisan 2022 Cuma 10:48
  • Bitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadele01 Nisan 2022 Cuma 10:47
  • Antalyaspor, yarın Altay'a konuk olacak01 Nisan 2022 Cuma 10:40
  • İran'ın günlük petrol üretimi 3,8 milyon varile ulaştı01 Nisan 2022 Cuma 10:39
  • Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı01 Nisan 2022 Cuma 09:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti