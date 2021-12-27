Ankara'da toplu ulaşıma zam geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, kentteki toplu ulaşıma zam yapılacağını duyurdu.

EGO yaptığı açıklamada Ocak ayını işaret etti ve " Yeni tarifeye göre tam bilet ücretinin 4.5 TL, öğrenci aylık abonman ücretinin azami biniş sayısı artırılarak 75 TL, indirimli öğrenci bilet ücretinin 2.5 TL, aktarma ücretlerinin ise bu tutarların yarısı kadar olarak belirlenerek 2022 yılı Ocak ayında uygulanmak üzere UKOME gündemine alınıp karara bağlanması düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.

Ankara’da, 2 yılı aşkın süre toplu ulaşım ücretleri sabitti. Ancak artan maliyetler zammı kaçınılmaz kıldı. Açıklama EGO'dan geldi.

EGO açıklaması şöyle;

Ankara’da toplu ulaşımı kullanan yolcu sayısı, pandemi döneminin etkisiyle 2020 yılında yüzde 50 oranında azalmış, daha önceden de zarar eden EGO Genel Müdürlüğü’nün zararı yıllık 683 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Bilet fiyatlarının son artış tarihinden itibaren (Eylül 2019) dizelde yüzde 83, CNG’de yüzde 220, elektrikte yüzde 69, bakım-onarım ve sigorta giderlerinde yüzde 75 fiyat artışı yaşanmış, personel maliyetleri ise yüzde 123 artmıştır. Bu dönemde ÜFE ve TÜFE artışlarının ortalaması ise yüzde 102 olarak gerçekleşmiştir.

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, zam yapılmaması konusunda uzun süredir ortaya irade koymuş, Belediyemizce Özel Halk Otobüslerinin de bu zorlu sürece direnebilmeleri için maddi destekte bulunulmuştur.

Bu çalışmalar neticesinde Ankara’da, 2 yılı aşkın süre toplu ulaşım ücretleri sabit tutulmuştur. Tüm direncimize rağmen gelinen noktada sürekli artan maliyetler nedeniyle fiyat artışı yapmak kaçınılmaz olmuştur.

Önemle vurgulamak isteriz ki; MALİYET ARTIŞLARININ YARISINDAN FAZLASI HALKIMIZA YANSITILMAMAKTA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ TARAFINDAN KARŞILANMAKTADIR. BU BİLET FİYATLARI, ENFLASYONA GÖRE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA SON 25 YILIN EN DÜŞÜK FİYATLARIDIR. MEVCUT EKONOMİK ŞARTLAR VE GİDER MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞLARI GÖZ ÖNÜNE ALDIĞIMIZDA, TOPLU TAŞIMA ÜCRETİNİN 6,5 TL’NİN ÜZERİNDE OLMASI GEREKİYORDU.

Tüm bu sebeplerle, hükümetin (Hazine ve Maliye Bakanlığı) belirlemiş olduğu yıllık %36 değerleme oranı dikkate alınarak, ortalama bir fiyat artışı düşünülmektedir. Yeni tarifeye göre tam bilet ücretinin 4.5 TL, öğrenci aylık abonman ücretinin azami biniş sayısı artırılarak 75 TL, indirimli öğrenci bilet ücretinin 2.5 TL, aktarma ücretlerinin ise bu tutarların yarısı kadar olarak belirlenerek 2022 yılı Ocak ayında uygulanmak üzere UKOME gündemine alınıp karara bağlanması düşünülmektedir.

Bununla birlikte, çevre ilçelere ulaşım sağlayan otobüsler için de merkeze uzaklık oranına göre, kilometre bazlı yeni bir fiyat düzenlemesi yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.