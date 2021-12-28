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Ankara’da toplu ulaşıma zam kararı

EGO Genel Müdürlüğü toplu ulaşıma gelen zammı duyurdu. Ankara'da tam bilet ücreti 4.5 TL, aylık abonman ücretinin azami biniş sayısı artırılarak 75 TL, indirimli öğrenci bilet ücreti 2.5 TL yapıldı.
Ankara’da toplu ulaşıma zam kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada toplu ulaşıma zam yapıldığı duyuruldu.

Buna göre tam bilet ücretinin 4.5 TL, aylık abonman ücretinin azami biniş sayısı artırılarak 75 TL, indirimli öğrenci bilet ücretinin 2.5 TL, aktarma ücretleri ise bu tutarların yarısı kadar olarak belirlendi. Yeni tarifenin 2022 yılı Ocak ayında uygulanmak üzere UKOME gündemine alınıp karara bağlanacağı açıklandı.

EGO Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:

“Ankara'da toplu ulaşımı kullanan yolcu sayısı, pandemi döneminin etkisiyle 2020 yılında yüzde 50 oranında azalmış, daha önceden de zarar eden EGO Genel Müdürlüğü'nün zararı yıllık 683 milyon TL'ye ulaşmıştır.

Bilet fiyatlarının son artış tarihinden itibaren (Eylül 2019) dizelde yüzde 83, CNG'de yüzde 220, elektrikte yüzde 69, bakım-onarım ve sigorta giderlerinde yüzde 75 fiyat artışı yaşanmış, personel maliyetleri ise yüzde 123 artmıştır. Bu dönemde ÜFE ve TÜFE artışlarının ortalaması ise yüzde 102 olarak gerçekleşmiştir.

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, zam yapılmaması konusunda uzun süredir ortaya irade koymuş, Belediyemizce Özel Halk Otobüslerinin de bu zorlu sürece direnebilmeleri için maddi destekte bulunulmuştur.

Bu çalışmalar neticesinde Ankara'da, 2 yılı aşkın süre toplu ulaşım ücretleri sabit tutulmuştur. Tüm direncimize rağmen gelinen noktada sürekli artan maliyetler nedeniyle fiyat artışı yapmak kaçınılmaz olmuştur.

Önemle vurgulamak isteriz ki; maliyet artışlarının yarısından fazlası halkımıza yansıtılmamakta, büyükşehir belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Bu bilet fiyatları, enflasyona göre karşılaştırıldığında son 25 yılın en düşük fiyatlardır. Mevcut ekonomik şartlar ve gider maliyetlerindeki artışları göz önüne aldığımızda, toplu taşıma ücretinin 6,5 TL'nin üzerinde olması gerekiyordu.

YENİ ÜCRET TARİFESİ AÇIKLANDI

Tüm bu sebeplerle, hükümetin (Hazine ve Maliye Bakanlığı) belirlemiş olduğu yıllık %36 değerleme oranı dikkate alınarak, ortalama bir fiyat artışı düşünülmektedir. Yeni tarifeye göre tam bilet ücretinin 4.5 TL, öğrenci aylık abonman ücretinin azami biniş sayısı artırılarak 75 TL, indirimli öğrenci bilet ücretinin 2.5 TL, aktarma ücretlerinin ise bu tutarların yarısı kadar olarak belirlenerek 2022 yılı Ocak ayında uygulanmak üzere UKOME gündemine alınıp karara bağlanması düşünülmektedir.

Bununla birlikte, çevre ilçelere ulaşım sağlayan otobüsler için de merkeze uzaklık oranına göre, kilometre bazlı yeni bir fiyat düzenlemesi yapılacaktır.”

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