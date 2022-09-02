  • BIST 3.178,53
  • Altın 998.279
  • Dolar 18.2135
  • Euro 18.2027
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Ankara'da torakçı kadınların zorlu mangal kömürü mesaisi

Ankara Çubuk'ta geçimlerini mangal kömürü üreterek sağlayan kadın torakçılar, tüm zorluklarına rağmen işlerini severek yapıyor. İşçilerden Emine Yılmaz, "İşimiz çok zor bir iş. Her kadın bu işi yapamaz." dedi.
Ankara'da torakçı kadınların zorlu mangal kömürü mesaisi

Ankara Çubuk'ta geçimlerini mangal kömürü üreterek sağlayan kadın torakçılar, tüm zorluklarına rağmen işlerini severek yapıyor. İşçilerden Emine Yılmaz, "İşimiz çok zor bir iş. Her kadın bu işi yapamaz." dedi.

Ankara'da duman ve isin arasında geçimlerini mangal kömürü üreterek sağlayan kadın torakçılar, tüm zorluklarına rağmen işlerini severek yapıyor.

Zorlu bir mücadeleyle meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştüren ve "torakçı" olarak adlandırılan işçiler, kadın, erkek, çocuk hep birlikte çalışarak alın teri döküyor.

Mardin'den mangal kömürü üretimi için Ankara'nın Çubuk ilçesine gelen ve yılın yaklaşık 6 ayını burada geçiren aileler, geçici olarak kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

torakci-cubuk-komur.jpg

Erkeklerin yanı sıra birçok kadın, ailesine destekte bulunmak amacıyla oldukça zor bir iş olan torakçılık yapıyor.

Meşe odunlarını "torluk" adı verilen çukurlarda özenle yakan işçiler, 20 gün boyunca ateş başında nöbet tutuyor.

Kadın torakçılar, tüm bu aşamalarda ailedeki erkeklerle ateş başında mücadele veriyor.

Babası ve ağabeyleriyle bu işi yapan 21 yaşındaki Emine Yılmaz, AA muhabirine, torakçılığın ne olduğunu çoğu kişinin bilmediğini söyledi.

Bir kadın olarak bu işi yapmanın zor ve aynı zamanda güzel olduğunu belirten Yılmaz, "Her kadın bu işi yapamaz. Güçlü kadınlar yapabilir bu işi. Biz erkeklerle kol kola, sırt sırta vererek bu işi yapıyoruz. Koşulları çok zor, hem ev hanımıyız hem işçiyiz." dedi.

Yaptıkları işi görenlerin şaşırdığını kaydeden Yılmaz, "Kimileri bize 'Bu işi nasıl yapıyorsunuz, yazık değil mi size?' diye soruyor. Her türlü zorluğa rağmen bu işi yapıyoruz. Kendi işimiz olduğu için karışan yok. İşimiz çok zor olsa da güçlüyüz ve ayakta dimdik duruyoruz." diye konuştu.

torakci.jpg

Duman ve isin içinde çalışmalarına rağmen kişisel bakımlarını da ihmal etmediklerini anlatan Yılmaz, "Bizi gördüklerinde genelde kapkara oluyoruz ama her şeye rağmen bakımımıza dikkat ediyoruz. Cilt bakımıdır, saç bakımıdır, giyimdir her şeye özeniyoruz. Bizi görüp ne kadar bakımsız olduğumuzu düşünenler bizi bir de işten sonra görsün." ifadelerini kullandı.

"Zoru başarmak güzel, bu yüzden de kendimle gurur duyuyorum"

Ailesiyle torakçılık yapan 18 yaşındaki Berfin Yılmaz ise işinin zor ama kıymetli olduğunu söyledi.

İşin zorluklarına rağmen kimseye muhtaç olmamak için çalıştığını kaydeden Yılmaz, "İşimi severek yapıyorum. Bu kir ve toz beni hiç etkilemiyor. Utanılacak bir şey yapmıyorum. Alnımın teriyle, emekle çalışıyorum bu işte." dedi.

Bir kadın olarak zor bir iş yaptığını vurgulayan Yılmaz, "Zoru başarmak güzel, bu yüzden de kendimle gurur duyuyorum. Böyle kapkara görünsek de bir kadın olarak bakımımı da ihmal etmiyorum. Her ay cilt bakımına gidiyorum." şeklinde konuştu.

mangal-komuru-corakci-ankara-cubuk.jpg

"Bu işi bizimle birlikte yaptıkları için kadınlarımızla gurur duyuyoruz"

Torakçılık yapan Mehmet Ali Yılmaz ise işlerini kadınların desteğiyle yürüttüklerini dile getirdi.

Kadınların sadece mangal kömürü yapımında değil çadırda da çalıştığına işaret eden Yılmaz, "Kadınlarımız bizimle dağa gelip orada yemeklerimizi yapıyorlar. Odunları taşıyorlar, akşam geliyoruz, yemeğimizi yapıyorlar, bize her türlü destek oluyorlar." dedi.

Kadın, erkek, çocuk hep birlikte çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Kadınlar bizden daha fazla çalışıyor. Her şeyden önce bu işi bizimle birlikte yaptıkları için kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Erkeklerimiz yorulsa da kadınlarımız yorulmuyor. Müthiş bir şekilde çalışıyorlar." dedi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mevsimlik tarım işçileri 'ekmek parası için' Türkiye'yi dolaşıyor01 Eylül 2022 Perşembe 12:45
  • Hatay'da yağışlarla verimi artan üzümden 100 bin ton rekolte bekleniyor01 Eylül 2022 Perşembe 12:44
  • Sivas Kangal'da düğün dönüşü feci kaza: En az 7 ölü, 10 yaralı01 Eylül 2022 Perşembe 09:26
  • Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor01 Eylül 2022 Perşembe 09:24
  • Bursa'da kaza: 4 yaralı31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:13
  • Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine düştü31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:11
  • Manisa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:10
  • Tarihi Orient Express treni İstanbul'a ulaştı31 Ağustos 2022 Çarşamba 21:20
  • Uyuşturucu alan koca dini nikahlı eşini 51 yerinden bıçakladı31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:50
  • Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti31 Ağustos 2022 Çarşamba 01:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti