Ankara’da trafik lambalarındaki geri sayım sayaçları kaldırıldı

Ankara’da trafik lambalarında kullanılan geri sayım sayaçları Karayolları Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile kaldırıldı. Sayaçların trafikte güvenliği arttırmak için kaldırıldığı belirtildi. Başkentte sağa dönüşlerdeki yeşil flaş ışıklar da kırmızı oldu.

Başkentte trafik lambalarında ışığın ne zaman değişeceğini belirten geri sayım sayaçlarının kaldırılması vatandaşların dikkatini çekti. Sayaçların Karayolları Genel Müdürlüğü talimatı ile trafikte güvenliği arttırmak için kaldırıldığı belirtildi. Öte yandan Ekim ayında Ankara’da kavşaklarda artan trafik kazalarının azaltılması amacıyla sağa dönüşlerde “fasılalı yeşil ışık uygulaması” kaldırılarak “dur ve geç” anlamına gelen “fasılalı kırmızı ışık uygulaması” başlatıldı.

AMAÇ TRAFİKTEKİ GÜVENLİĞİ ARTTIRMAK

Başkentteki trafik lambalarındaki geri sayım sayaçlarının kaldırılması trafikteki vatandaşların dikkatini çekti. Geri sayım sayaçlarının kaldırılma nedenini öğrenmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü yetkilileri ile görüştük. Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü’nden bir yetkili trafikte güvenliğin arttırılmasına dikkat çekerek, “Başkentte trafik lambalarındaki geri sayım sayaçları Karayolları Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile kaldırıldı. Bize ulaşan genelgede kaldırılma sebebi olarak trafik güvenliğinin arttırılması belirtiliyordu. Vatandaşlar sayaçlar sebebiyle ışıklarda hızlanarak trafik güvenliğini tehlikeye atabiliyordu. Aynı zamanda vatandaşlar geri sayım sayaçlarından dolayı öndeki aracın durup durmayacağını tahmin etmekte zorlanıyordu. Bu sebeplerden dolayı trafik lambalarındaki geri sayım sayaçları kaldırıldı” şeklinde konuştu.

GÜVENLİ TRAFİK AKIŞI

Öte yandan trafik lambalarının altında bulunan sağa dönüşlerde fasılalı yeşil oklu ışıkların da kırmızıya dönmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz Ekim ayında Karayolları Genel Müdürlüğü aldığı kararla yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte başkent kavşaklarındaki fasılalı yeşil ışıklar artık kırmızı renkte. Bu yeni düzenlemeyle birlikte kaza sayılarının azaltılması ve güvenli trafik akışının sağlanması hedefleniyor.

Yeşil oklu ışığın değiştirilme sebepleri ise şu şekilde; arkadan çarpmalı kaza sayısında artış, kavşaklara yaklaşırken hız arttırma ve geçememe eğilimi sebebiyle yoğunluk. Bu nedenlerden dolayı sağa dönüşler için başkentte kırmızı flaş ışık uygulamasına geçildi.

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